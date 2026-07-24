Prefeitura de Jequié amplia obras de recuperação de estradas vicinais e leva melhorias à região da Barraquinha, no distrito de Monte Branco

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, segue intensificando as ações de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município, levando melhorias às mais diversas regiões. Desta vez, os serviços estão sendo executados na região do povoado da Barraquinha, localizada a cerca de 45 quilômetros da sede, no distrito de Monte Branco, garantindo melhores condições de mobilidade para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente as vias da localidade.

As equipes atuam com o apoio de caminhões-pipa, retroescavadeiras e motoniveladoras, realizando o alargamento das estradas, limpeza das margens, nivelamento da pista e a eliminação das chamadas “costelas de vaca”, irregularidades que comprometem o tráfego e aumentam o desgaste dos veículos. A recuperação das estradas rurais integra o cronograma permanente de manutenção da malha viária do município, fortalecendo o escoamento da produção agrícola, facilitando o acesso às comunidades e garantindo mais segurança para quem vive e trabalha na Zona Rural.

Para o prefeito de Jequié, Flávio Santana, o Flavinho, o trabalho constante nas vias rurais contribui para a melhoria de vida das comunidades e para o desenvolvimento do município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

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