Jequié lidera eleitorado da região com quase 119 mil eleitores aptos a votar

Jequié segue como o maior colégio eleitoral da região. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (20.jul.2026), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que o município conta com 118.969 eleitores aptos para as Eleições Gerais 2026.

Na sequência (levantamento realizado pelo jornalista Souza Andrade) aparecem Jaguaquara, com 35.994 eleitores, Ipiaú (32.861) e Maracás (21.746). Ibirataia ocupa a quinta colocação, com 16.069 eleitores, seguida por Manoel Vitorino (13.216), Boa Nova (13.113) e Jitaúna (13.018).

Também integram a lista Itagi (10.663), Itiruçu (8.971), Iramaia (8.578), Dário Meira (8.545), Apuarema (6.390), Lajedo do Tabocal (6.292), Itamari (6.126), Irajuba (5.513), Lafaiete Coutinho (4.485) e Aiquara (4.349).

Entre 2020 e 2026, Jequié ganhou 10.094 eleitores, um crescimento de aproximadamente 9,3%. O maior salto ocorreu entre 2020 e 2022, quando o município incorporou 5.885 novos eleitores. Já entre 2024 e 2026, o crescimento foi bem mais discreto: apenas 295 eleitores, indicando uma certa estabilização do cadastro eleitoral.

Em 2024 eram 118.674 eleitores.

Em 2022 eram 114.760 eleitores

Em 2020 eram 108.875

Confirma abaixo informações pesquisadas no site do TSE pelo Blog Jequié e Região / Souza Andrade

Jequié – 118.969

Jaguaquara – 35.994

Ipiaú – 32.861

Maracás – 21.746

Ibirataia – 16.069

Manoel Vitorino – 13.216

Boa Nova – 13.113

Jitaúna – 13.018

Itagi – 10.663

Itiruçu – 8.971

Iramaia – 8.578

Dário Meira – 8.545

Apuarema – 6.390

Lajedo do Tabocal – 6.292

Itamari – 6.126

Irajuba – 5.513

Lafaiete Coutinho – 4.485

Aiquara – 4.349

Em todo o país, o TSE informou que 158.745.463 brasileiros estão aptos a votar nas Eleições 2026, um crescimento de 1,46% em relação ao pleito de 2022. Na Bahia, o estado reúne 11.321.005 eleitores, mantendo-se entre os maiores colégios eleitorais do Brasil. Informações e Foto: Blog Jequié e Região /Souza Andrade.

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