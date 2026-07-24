Bombeiros atuam em ocorrência de vazamento de amônia em um frigorífico na zona rural do município de Jequié

O vazamento de amônia em um frigorífico instalado na área rural do município de Jequié, no Médio Rio de contas mobilizou equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (24/07). De acordo com informações do 8º BBM, ”por volta das 09:15, as guarnições do 8° BBM foram acionadas para atendimento a uma ocorrência de vazamento de amônia em um frigorífico localizado na região da Frisuba, zona rural da cidade de Jequié. Chegando no local, as equipes atuaram de imediato na evacuação dos colaboradores da empresa, bem como de moradores circunvizinhos à empresa”. Uma equipe especializada do 10° BBM/ Camaçari foi acionada para prestar apoio na ocorrência que segue em andamento. O local está isolado e os Bombeiros permanecem no local, nesta tarde. Informações: Blog Marcos Frahm / BMF

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