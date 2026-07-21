Desenvolvimento: Robotic Software
Matrículas para cursos técnicos do PROEJA seguem abertas na rede estadual, até esta quarta feira 22 de julho
Os cursos são destinados a pessoas com 18 anos, ou mais, completos até 23 de agosto deste ano, que tenham concluído o Ensino Fundamental ou possuam o Ensino Médio incompleto. Com duração de cinco semestres, a formação integra a Educação Básica à qualificação profissional, ampliando as oportunidades de inserção no mundo do trabalho e de continuidade dos estudos.
A matrícula deve ser realizada presencialmente na unidade de ensino, mediante apresentação da documentação exigida, como histórico escolar, documento de identidade, CPF e comprovante de residência, entre outros. Candidatos com deficiência terão atendimento exclusivo e prioritário no dia 15 de julho, conforme o calendário estabelecido pela portaria.
A oferta contempla cursos técnicos de diferentes eixos tecnológicos, distribuídos por diversas unidades escolares da capital e do interior. As vagas, os cursos disponíveis, os turnos de funcionamento e as respectivas escolas constam no Anexo II da Portaria nº 1299/2026, publicada pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (14).
Maiores detalhes podem ser conferidos no link abaixo
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