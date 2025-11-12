Prefeitura de Jequié promove integração escolar com realização da edição 2025 dos Jogos Estudantis

Movidos pelo espírito de união e pela força do esporte como ferramenta de aprendizado e cidadania, centenas de estudantes das escolas municipais participam dos Jogos Estudantis 2025, uma iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes e Lazer. O evento teve início na tarde desta segunda-feira, 10, no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), no Jequiezinho, com jovens atletas de 14 escolas do município. Estiveram presentes a secretária de Educação, Elvia Sampaio; o secretário de Esporte e Lazer, San David Aragão; do vereador Helder Souza, o Helder da Agrorural; da equipe técnica das secretarias organizadoras do evento; além de gestores escolares, professores e cerca de mil estudantes, que abrilhantaram o momento com muita energia e entusiasmo.

A solenidade foi iniciada com a apresentação das delegações em quadra, seguida pelo momento solene com os hinos oficiais e pelo juramento dos atletas, simbolizando o compromisso com o espírito esportivo, a disciplina e o respeito mútuo. Até quinta-feira, 13, os estudantes das categorias sub-14 e sub-17 disputarão troféus e medalhas em modalidades como handebol, futsal, baleado e atletismo, utilizando as instalações internas e externas do CAIC. O evento se consolida como um importante espaço de protagonismo estudantil, onde o esporte se torna ferramenta de inclusão, superação e cidadania.

A secretária de Educação, Elvia Sampaio, destacou a relevância do evento para o fortalecimento da convivência escolar e para o desenvolvimento integral dos alunos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

