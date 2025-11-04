Prefeita de Jaguaquara será homenageada por Hassan com Comenda 2 de Julho

Baiana nascida na cidade de Irajuba, no Vale do Jiquiriçá, a prefeita de Jaguaquara, Edione Oliveira, será homenageada nesta quinta-feira (6) com a outorga da Comenda 2 de Julho, em sessão especial a ser realizada no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. A iniciativa é do deputado municipalista Hassan (PP) que apresentou Projeto de Resolução número 3236/2025 concedendo à gestora a maior honraria concedida pelo legislativo estadual, em reconhecimento ao seu trabalho incansável em prol de Jaguaquara e da Bahia, celebrando sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Edione é uma gestora que se destaca como exemplo da força e representatividade da mulher na política baiana, sendo referência para outras prefeitas por sua administração”, disse o parlamentar, lembrando que Edione Oliveira entrou para a história da política baiana e regional como a primeira mulher a se eleger prefeita de Jaguaquara. Ao justificar sua proposição, Hassan destacou que “a trajetória da gestora é um testemunho de dedicação, resiliência e amor à Bahia. Sua atuação transcende os limites do município, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e do desenvolvimento regional”.

O deputado entende que “ao conceder-lhe a Comenda 2 de Julho, estamos reconhecendo não apenas suas realizações concretas, mas também seu espírito de liderança e compromisso com o bem-estar coletivo”. O legislador destaca que “a partir de sua habilidade em dialogar e articular parcerias com grandes lideranças políticas, a prefeita Edione trouxe investimentos importantes para o município de Jaguaquara, melhorando significativamente a qualidade de vida dos cidadãos”.

Comentários no Facebook:

Comentários