Prefeitura de Jequié inaugura Praça do Comércio e fortalece o lazer e a convivência no distrito de Oriente Novo

Acolhedora, aprazível e funcional, a Praça do Comércio, localizada no centro do distrito de Oriente Novo, construída pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, foi oficialmente entregue aos moradores na tarde desta terça-feira, 28. A solenidade contou com a presença do prefeito de Jequié, Zé Cocá; do vice-prefeito Flávio Santana, o Flavinho; do secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes; do secretário de Serviços Públicos, Neildo Freitas; dos vereadores Valdemir Souza Braga Junior, o Júnior Braga; Eduardo Simões, o Duda; e Matheus Macedo, o Budega; além das famílias da comunidade.

O novo espaço, que compõe a programação alusiva aos 128 anos de emancipação política do município é, também, a 12ª entrega do pacote de obras que estão sendo inauguradas durante o mês de outubro. Contando com quiosque, parque infantil, pergolados, paisagismo, com canteiros com grama, bancos e iluminação em LED, tornando-se um ponto de encontro para crianças, jovens, adultos e idosos, que agora dispõem de uma área segura e confortável para o lazer e o convívio coletivo. A praça foi projetada para ser um ambiente de integração, onde a comunidade pode se reunir, fortalecendo o sentimento de pertencimento e de bem-estar. Informações e Foto: PMJ

