Bahia é destaque na COP30 com case de sucesso da agricultura familiar sustentável da Caatinga

A força e a inovação da agricultura familiar baiana ganharam destaque no cenário mundial na ultima segunda-feira (10), durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém (PA).

A Cooperativa Ser do Sertão, de Pintadas, representou a Bahia como exemplo de sustentabilidade, tecnologia social e protagonismo feminino no enfrentamento às mudanças climáticas, um marco que reflete o impacto dos investimentos do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), no fortalecimento da agricultura familiar.

Formada majoritariamente por mulheres negras e jovens, a Cooperativa Ser do Sertão (Coopsertão) apresentou seu modelo inovador de produção de polpas de frutas 100% naturais, elaboradas sem uso de água nem aditivos químicos, aliado à recuperação de áreas degradadas da Caatinga por meio de sistemas agroflorestais.

O case foi selecionado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB Nacional) como uma das experiências mais exitosas do país. Durante a apresentação, a Ser do Sertão dividiu espaço com representantes do Ministério do Meio Ambiente, Natura e outras instituições internacionais, consolidando-se como exemplo de inovação social e ambiental no coração do Semiárido brasileiro.

Para Valdirene dos Santos Oliveira, presidente da Ser do Sertão, participar da COP30 foi um momento histórico. “Apresentar o nosso trabalho na COP30 é mais do que um reconhecimento, é a prova de que o que fazemos na Caatinga dá resultado. Mostramos que esse bioma tem potencial, tem tecnologia social e pode inspirar o mundo com soluções de baixa emissão de carbono. Queremos que esse modelo seja replicado, fortalecido e reconhecido como política pública, porque ele transforma vidas e o meio ambiente ao mesmo tempo”, afirmou.

O sucesso da cooperativa é resultado direto das políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar executadas pela CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a exemplo dos investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos e na ampliação da unidade de beneficiamento de frutas, que agora conta com capacidade para armazenar 89 toneladas, além de um sistema de energia solar que reduz em mais de 90% os custos com eletricidade.

Outra ação de destaque é a implantação do Modelo Agroflorestal de Recuperação de Áreas Degradadas para o Semiárido, que promove resiliência climática e redução das emissões de carbono. Atualmente, a cooperativa reúne 326 famílias agricultoras, com produção agroecológica diversificada e assistência técnica continuada. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

