Desenvolvimento: Robotic Software
Confira Vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 12/11
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovado na função
01 VAGA
VENDEDOR
Ensino médio completo
Experiência comprovado na função
01 VAGA
CORTADOR DE TECIDO
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
GERENTE COMERCIAL
Ensino médio completo
Experiência na função de gerente ou supervisor de loja
Habilidade com liderança de equipe e controle de metas
01 VAGA
ATENDENTE DE PADARIA
Ensino médio completo
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio completo
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe
01 VAGA
MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Ensino médio completo
Experiência na função e ter CNH D
02 VAGAS
VENDEDOR PRACISTA
Ensino médio completo
Experiência na função, ter CNH -A e moto
02 VAGAS
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
SALVA-VIDAS
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
15- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.