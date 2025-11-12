Confira Vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 12/11

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovado na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovado na função

01 VAGA

CORTADOR DE TECIDO

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino médio completo

Experiência na função de gerente ou supervisor de loja

Habilidade com liderança de equipe e controle de metas

01 VAGA

ATENDENTE DE PADARIA

Ensino médio completo

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe

01 VAGA

MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Ensino médio completo

Experiência na função e ter CNH D

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência na função, ter CNH -A e moto

02 VAGAS

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

15- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

