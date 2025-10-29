Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta quarta feira 29/10 em Jequié
REPOSITOR EM SUPERMERCADO
Ensino médio completo
Experiência na função e ter CNH – B
01 VAGA
AGENTE DE MICROCRÉDITO
Ensino médio completo
Experiência na função
Habilidade com vendas, cobranças, negociação e com informática
01 VAGA
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com informática
01 VAGA
AUXILIAR DE LAZER
Ensino médio completo
Experiência na função
Habilidade com atividades recreativas para o público adulto e infantil
01 VAGA
SALVA-VIDAS
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros
01 VAGA
ATENDENTE DE PÁTIO
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com informática e disponibilidade de horário
02 VAGAS
GERENTE DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência na função como gerente ou supervisor de loja
Habilidade com liderança de equipe e controle de metas
01 VAGA
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com instalação de rede de telecomunicação
01 VAGA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino fundamental incompleto
Experiência com serviços pesados
02 VAGAS
COMPRADOR
Ensino superior completo
Experiência na função em construção civil
Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE
01 VAGA
MONTADOR DE EQUIPAMENTO METÁLICO
Ensino médio completo
Experiência na função
02 VAGAS
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
30- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.