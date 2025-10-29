Confira vagas de emprego para esta quarta feira 29/10 em Jequié

REPOSITOR EM SUPERMERCADO

Ensino médio completo

Experiência na função e ter CNH – B

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino médio completo

Experiência na função

Habilidade com vendas, cobranças, negociação e com informática

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com informática

01 VAGA

AUXILIAR DE LAZER

Ensino médio completo

Experiência na função

Habilidade com atividades recreativas para o público adulto e infantil

01 VAGA

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros

01 VAGA

ATENDENTE DE PÁTIO

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com informática e disponibilidade de horário

02 VAGAS

GERENTE DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência na função como gerente ou supervisor de loja

Habilidade com liderança de equipe e controle de metas

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com instalação de rede de telecomunicação

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência com serviços pesados

02 VAGAS

COMPRADOR

Ensino superior completo

Experiência na função em construção civil

Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE

01 VAGA

MONTADOR DE EQUIPAMENTO METÁLICO

Ensino médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

30- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

