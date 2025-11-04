Confira vagas de emprego para Jequié nesta terça feira 04/11

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio incompleto

VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência com serviços pesados

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino médio completo

Experiência na função e com vendas.

01 VAGA

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência na função como gerente ou supervisor de loja

Habilidade com liderança de equipe e controle de metas

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino superior completo

Experiência na função em construção civil

Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

30- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

Comentários no Facebook:

Comentários