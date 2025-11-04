Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para Jequié nesta terça feira 04/11
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio incompleto
VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO
02 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino fundamental incompleto
Experiência com serviços pesados
01 VAGA
AUXILIAR DE CRÉDITO
Ensino médio completo
Experiência na função e com vendas.
01 VAGA
SALVA-VIDAS
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros
01 VAGA
GERENTE DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência na função como gerente ou supervisor de loja
Habilidade com liderança de equipe e controle de metas
01 VAGA
COMPRADOR
Ensino superior completo
Experiência na função em construção civil
Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
30- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXAFIFADO
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
