Bahia reforça combate à dengue durante Semana Nacional de Mobilização

Uma série de ações para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti durante a Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue, promovida pelo Ministério da Saúde em todo o país. As atividades, coordenadas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), mobilizam municípios, escolas, agentes de saúde e lideranças comunitárias em uma ampla campanha de prevenção e conscientização.

O ponto alto da mobilização será o Dia D Nacional, no próximo sábado (8), quando municípios baianos realizarão mutirões de limpeza, inspeções domiciliares, ações educativas e caminhadas comunitárias. O mote da campanha é “Não dê chance para Dengue, Zika e Chikungunya”, convocando a população a reservar parte da rotina semanal para eliminar criadouros e interromper o ciclo de transmissão do mosquito.

De acordo com a Divep, foram notificados até 1º de novembro deste ano 30.574 casos prováveis de dengue na Bahia, o que representa redução de 86,7% em relação ao mesmo período de 2024. Foram ainda registrados 2.372 casos prováveis de chikungunya, número 85,5% menor comparado ao ano anterior, e 299 casos de zika, que corresponde a uma queda de 73,86% em relação a 2024.

Apesar da melhora nos índices, a diretora da Divep, Márcia São Pedro, faz um alerta. “Os números mostram que as medidas de prevenção estão funcionando, mas não podemos baixar a guarda. As condições climáticas com o aumento da temperatura favorecem o aumento dos focos, e a atenção precisa ser redobrada. A dengue é uma doença que se combate todos os dias, com envolvimento de toda a sociedade”.

O Governo da Bahia investiu cerca de R$ 20 milhões em ações de apoio direto aos municípios. Os recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos, veículos para aplicação de fumacê (UBV pesado), kits para agentes de combate às endemias e insumos estratégicos, como medicamentos e materiais de prevenção.

A mobilização estadual concentra esforços em municípios com situação de epidemia ou alerta, incluindo Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis, Candeias, Feira de Santana, Camaçari, Jequié, Juazeiro, Barreiras, Lauro de Freitas, Itabuna, Teixeira de Freitas e Salvador.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destaca a importância da articulação entre os diferentes níveis de governo e da ação comunitária contínua. “O Governo do Estado está aberto ao diálogo e pronto para apoiar todos os municípios. Mas é fundamental que cada prefeitura intensifique o trabalho na atenção primária e na limpeza urbana. A população também precisa participar, porque o combate ao mosquito começa em casa e depende da mobilização de todos”, afirmou.

A mobilização é parte do esforço estadual para consolidar um modelo de vigilância preventiva, reduzindo riscos de novas epidemias e fortalecendo o controle das arboviroses. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

