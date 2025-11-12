Abordagem a Ônibus na BR-116 Resulta na Apreensão de Mais de 34 Kg de Drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas durante fiscalização no Km 429 da BR-116, em Feira de Santana. A ação integrou a Operação “Cão de Faro” e contou com o apoio dos cães farejadores K9 Umbro e K9 Zion.

Durante abordagem a um ônibus interestadual que fazia o trajeto São Paulo (SP) x Mossoró (RN), a equipe da PRF realizou inspeção no compartimento de bagagens com o auxílio dos cães. Ambos os animais indicaram comportamento positivo diante de uma mala de tecido azul escuro e vermelha.

Na verificação, foram encontrados 2 kg de cocaína e 16,35 kg de maconha. O passageiro responsável pela bagagem assumiu a propriedade e informou que havia mais entorpecentes em outra mala, localizada sob sua poltrona. Nessa segunda verificação, os policiais encontraram 3 kg de cocaína e 13,5 kg de maconha.

No total, foram apreendidos 5 kg de cocaína e 29,85 kg de maconha, somando mais de 34 kg de drogas.

O homem relatou ter recebido as malas na zona leste de São Paulo e que faria a entrega na rodoviária de Pau dos Ferros (RN), mediante pagamento em dinheiro. Ele afirmou não conhecer o remetente nem o destinatário.

As substâncias foram pesadas na unidade operacional da PRF em Feira de Santana e, juntamente com o preso, encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários