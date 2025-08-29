Prefeitura de Jequié inicia construção de novas Unidades de Saúde da Família no Loteamento Sol Nascente e no Conjunto Residencial Segredo

Como parte dos investimentos nas obras de requalificação e ampliação da rede municipal de Saúde, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início na ultima quarta-feira, 27, à construção de dois novos equipamentos que vão contribuir para avanços importantes na prestação dos serviços à população: a construção da Unidade de Saúde da Família (USF) do Loteamento Sol Nascente, no Joaquim Romão, e da USF do Conjunto Residencial Segredo, no Curral Novo.

Com investimento superior a R$ 3,7 milhões, os projetos contemplam infraestrutura moderna e funcional, incluindo consultórios médicos, salas de curativo e de vacina, recepção, sala de reunião, copa, banheiros, setor administrativo e espaço destinado ao material contaminado, entre outras dependências. Esses novos espaços irão reforçar a qualidade do atendimento, garantindo mais conforto e segurança aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que residem nessas localidades.

Até o momento, a Secretaria de Saúde já promoveu e entregou a requalificação de 22 unidades de saúde e, de acordo com o secretário de Saúde, Marlon Pereira, a implantação das duas novas USFs representa mais um passo decisivo para ampliar o raio de cobertura da Atenção Básica no município. Informações e Foto: SECOM PMJ

