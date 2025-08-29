Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta sexta feira 29/08 em Jequié
ALMOXARIFE
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses com material de construção
Possuir CNH A/B
01 VAGA
SOCIAL MÉDIA
Ensino superior completo em Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas, Marketing ou áreas afins.
Experiência comprovada na função
Habilidade com ferramentas de gerenciamento das principais redes sociais (Instagram, Facebook,Linkedim, etc)
Salário: 2.500
01 VAGA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com implantação de PGR, PCMAT, gestão de riscos e de EPI e EPC
01 VAGA
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
Ensino médio incompleto
Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D
02 VAGAS
MECANICO DE VEÍCULOS
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA VEICULAR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
ELETRICISTA VEICULAR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
BORRACHEIRO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
02 VAGAS
SOLDADOR ELETRICO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
OPERADOR DE BITONEIRA
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
100- VAGAS
ASSISTENTE DE MARKETING
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
01 VAGA (trabalho remoto)
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
01 VAGA
