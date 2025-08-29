Confira vagas de emprego para esta sexta feira 29/08 em Jequié

ALMOXARIFE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses com material de construção

Possuir CNH A/B

01 VAGA

SOCIAL MÉDIA

Ensino superior completo em Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas, Marketing ou áreas afins.

Experiência comprovada na função

Habilidade com ferramentas de gerenciamento das principais redes sociais (Instagram, Facebook,Linkedim, etc)

Salário: 2.500

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com implantação de PGR, PCMAT, gestão de riscos e de EPI e EPC

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino médio incompleto

Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D

02 VAGAS

MECANICO DE VEÍCULOS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA VEICULAR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

ELETRICISTA VEICULAR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

SOLDADOR ELETRICO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE BITONEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

100- VAGAS

ASSISTENTE DE MARKETING

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

01 VAGA (trabalho remoto)

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

01 VAGA

Comentários no Facebook:

Comentários