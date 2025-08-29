Prefeitura de Jequié e forças de segurança promovem desfile de 7 de Setembro

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Governo, estará realizando, no domingo, dia 7, o tradicional desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil. O ato cívico é um dos momentos mais aguardados do calendário municipal, reunindo instituições, autoridades e a população em um momento de celebração que reforça valores como cidadania e protagonismo. Este ano, o desfile contará com a presença das forças de segurança, representadas pelo 19º Batalhão da Polícia Militar, Companhia Independente de Polícia Especializada (CIPE Central), 8º Batalhão de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Estadual, além da Guarda Municipal. Também estarão presentes clubes de serviços sociais, grupos organizados e associações esportivas, que darão ainda mais representatividade ao evento.

Programado para começar às 8h, a concentração do desfile acontecerá nas proximidades do Teatro Municipal de Jequié, onde será montada a estrutura de preparação dos participantes. O palanque oficial ficará localizado no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Dois de Julho, ponto estratégico para a condução da solenidade. Conforme a programação oficial, o evento terá início com o hasteamento das bandeiras, seguido pela execução do Hino Nacional e, em seguida, a revista da tropa, conduzida pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá, que estará acompanhado pelas autoridades militares presentes.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) informa que, em virtude da realização do desfile, será necessária uma série de intervenções no trânsito da cidade. A Avenida Rio Branco, desde a Praça do Viveiro até o cruzamento com a Rua da Itália, estará interditada temporariamente a partir da noite do dia 6 de setembro. A Rua Dois de Julho, ponto de chegada do desfile, também terá bloqueio, assim como as vias adjacentes: Rua Gerônimo Sodré, Rua Silva Jardim, Rua Trechina, Rua Milton Muniz, Rua Dom Pedro II, Rua Álvares Cabral, Rua Barbosa Souza, Rua Urbano Gondin, Rua Cônego Jacinto Hilário Sanches, Rua Coronel José Silveira, Rua Medeiros Neto e Rua Jornalista Fernando Barreto. Todas essas vias permanecerão interditadas e com proibição de estacionamento até o encerramento do evento, sendo liberadas novamente para o tráfego de veículos assim que concluídas as atividades cívicas.

Ordem do Desfile Cívico-Militar – 7 de Setembro

– Tiro de Guerra – Banda Império

– Colégio da Polícia Militar

– 19º Batalhão de Polícia Militar

– Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Central)

– Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

– 8º Batalhão de Bombeiros Militar

– Guarda Municipal de Jequié

– Vara da Infância e da Juventude

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

– Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN)

– Clube de Desbravadores

– Ordem DeMolay e Clube dos Maçons

– Colégio Adventista

– Banda Marcial Municipal de Jequié (BAMUJE)

– Esporte – Grupo de Ciclistas

– Clube Fusqueiros e Carangos

– Motociclistas

– Cavalgada

INFORMAÇÕES E FOTO: SECOM PMJ

