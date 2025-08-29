Nutricionistas são convocadas para atuar na rede estadual de ensino

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial do Estado de ontem quinta-feira (28), a convocação de mais oito nutricionistas aprovadas no Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 06/2025. O contrato é temporário e os profissionais vão atender demandas da alimentação escolar e das ações de educação nutricional na rede estadual de ensino.

A nova convocação se dá em função da desistência de candidatos chamados na primeira lista, publicada no último dia 2 de agosto. Com isso, a SEC assegura o preenchimento integral das vagas autorizadas, distribuídas entre os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), garantindo a continuidade do planejamento e o início efetivo das atividades dos nutricionistas nas escolas estaduais.

As candidatos aprovadas no NTE 26 – Salvador deverão comparecer na Secretaria da Educação, situada na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, entre 28 de agosto e 10 de setembro, munidos da documentação exigida no edital (original e fotocópia), no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já as aprovadas para o interior do Estado deverão comparecer nas respectivas sedes dos NTEs, com a documentação em original e fotocópia e já remetida ao endereço eletrônico mencionado, no mesmo período e nos seguintes horários: 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Dentre os documentos que deverão ser entregues estão diploma de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); título de eleitor e os comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral; original e cópia do PIS/PASEP (caso seja inscrito); Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e certificado de reservista para os homens, entre outros.