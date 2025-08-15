Prefeitura de Jequié promove primeira Audiência Pública sobre Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou, nesta quarta-feira, 13, no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral Ademar Vieira, a primeira Audiência Pública para discussão da nova proposta do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). O evento contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão; do procurador-geral do município, Daniel Quadros, representando o prefeito Zé Cocá; de secretários municipais; dos vereadores Aroldo Brito, Ladislau Bulhões, o Bui, e Moana Meira; da gestora de Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marinelma Macedo; além de representantes de diversas secretarias municipais e de entidades da sociedade civil organizada.

Na ocasião, foram apresentados os resultados obtidos nas oficinas de diagnóstico, bem como os relatórios preliminares produzidos, marcando o início de um conjunto de ações que inclui a criação de grupos técnicos de trabalho. O objetivo é atualizar o PDDU de forma alinhada à realidade social e urbana do município. Para o secretário Celso Galvão, esta primeira Audiência Pública reforça o caráter participativo do processo, permitindo que o documento final seja construído a partir da escuta ativa das demandas da população. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários