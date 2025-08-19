Estudante baiano assume vaga de jovem senador

Aluno do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, em Mutuípe, João Pedro Ferreira Santos, 17 anos, assumiu, nesta segunda-feira (18), o mandato de jovem senador da Bahia, dentro do Programa Jovem Senador, realizado pelo Senado Federal. No seu primeiro dia no “cargo”, ele participou da eleição da Mesa Diretora e apresentou seu primeiro projeto de lei.



O Jovem Senador é uma iniciativa anual do Senado que visa oferecer a estudantes do Ensino Médio da rede pública uma experiência de imersão no processo legislativo brasileiro para promover a educação política e estimular o exercício da cidadania entre os jovens. João Pedro foi o eleito da Bahia depois de passar por um processo de seleção que analisou a redação de 3,6 mil inscritos, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).



O tema da redação foi a crise climática. Trata-se do mesmo projeto de lei que vai levar às comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos do Senado. O baiano propõe a criação do Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular, dentro da política nacional focada na reparação ambiental e no fortalecimento das comunidades que resistem às injustiças climáticas. O plano se estrutura em cinco eixos principais: Mapeamento participativo dos territórios vulneráveis (favelas, quilombos, comunidades indígenas e periféricas) para identificar riscos climáticos e demandas locais; Investimentos em infraestrutura: saneamento básico de qualidade, moradias seguras, reflorestamento comunitário e acesso à água potável; Fomento à produção agroecológica e às economias de base comunitária, com apoio técnico e financiamento público, especialmente em comunidades tradicionais; e Garantia de participação política das populações atingidas nas decisões sobre políticas ambientais, com cadeiras reservadas para representantes desses grupos em conselhos e conferências.



“Chico Mendes é um símbolo da luta pela preservação ambiental com justiça social. Seu legado mostra que não existe cuidado com o planeta sem cuidado com as pessoas que vivem a partir da terra. O Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular reconhece que os impactos das mudanças climáticas não são neutros: atingem mais fortemente quem já vive nas margens da sociedade. Essa proposta busca reparar essas desigualdades históricas, garantindo dignidade, infraestrutura e protagonismo às comunidades mais afetadas. É um plano que valoriza os saberes tradicionais, fortalece os laços comunitários e forma uma nova geração de líderes ambientais nas periferias do Brasil. Com essa política, o Brasil poderá enfrentar a crise climática com justiça, memória, equidade e participação popular”, escreveu o baiano na justificativa de seu projeto.



Conforme a programação oficial, a imersão no Senado dura uma semana. No primeiro dia, João Pedro subiu a rampa do Congresso para, junto com outros estudantes que representam os outros estados brasileiros e o Distrito federal, tomar posse do mandato. Eles foram recebidos pelo senador Paulo Paim (PT-RS), presidente do Conselho Jovem Senado. Receberam uma medalha e foram conhecer o Plenário, local onde acontecem as sessões e votação de projetos. Ali, com a participação do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) ocorreu a escolha da Mesa Diretora do programa. Ao longo da tarde, os jovens senadores participaram de atividades nas comissões temáticas do Senado. O programa tem duração total de cinco dias, terminando nesta sexta-feira (22).



João Pedro, que esteve acompanhado do professor de Biologia, Rafael da Silva Santos, orientador da sua redação, declarou que participa de todos os projetos da SEC e que está realizando um sonho “E isso só foi possível graças à qualidade da escola pública onde estuda. Já trabalhávamos o tema da crise climática na escola desde 2024. Então, peguei tudo o que estudei e apliquei na redação”, contou. O estudante também pontuou que esta não é a primeira experiência política dele, lembrando que é presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual de Mutuípe.



“A educação transforma. Transformou a minha vida. O recado que dou a outros estudantes da rede pública é que acreditem na escola”, disse. Ele acrescentou: “Façam sempre o melhor, façam tudo com dedicação que as coisas acontecem, uma hora vai”.



Quem também acompanhou a posse de João Pedro foi a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria, Iana Sara. Ela destacou a importância do Programa Jovem Senador para a formação cidadão dos estudantes. “É uma iniciativa muito importante do Senado que a gente engaja bastante na Bahia. No Estado, também temos o Programa Deputado Jovem Baiano e o Programa Deputado Jovem Universitário. São diversas ações unificadas para fortalecer o protagonismo estudantil”, afirmou.



