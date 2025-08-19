Desenvolvimento: Robotic Software
Estudante baiano assume vaga de jovem senador
Aluno do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, em Mutuípe, João Pedro Ferreira Santos, 17 anos, assumiu, nesta segunda-feira (18), o mandato de jovem senador da Bahia, dentro do Programa Jovem Senador, realizado pelo Senado Federal. No seu primeiro dia no “cargo”, ele participou da eleição da Mesa Diretora e apresentou seu primeiro projeto de lei.
O Jovem Senador é uma iniciativa anual do Senado que visa oferecer a estudantes do Ensino Médio da rede pública uma experiência de imersão no processo legislativo brasileiro para promover a educação política e estimular o exercício da cidadania entre os jovens. João Pedro foi o eleito da Bahia depois de passar por um processo de seleção que analisou a redação de 3,6 mil inscritos, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).
O tema da redação foi a crise climática. Trata-se do mesmo projeto de lei que vai levar às comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos do Senado. O baiano propõe a criação do Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular, dentro da política nacional focada na reparação ambiental e no fortalecimento das comunidades que resistem às injustiças climáticas. O plano se estrutura em cinco eixos principais: Mapeamento participativo dos territórios vulneráveis (favelas, quilombos, comunidades indígenas e periféricas) para identificar riscos climáticos e demandas locais; Investimentos em infraestrutura: saneamento básico de qualidade, moradias seguras, reflorestamento comunitário e acesso à água potável; Fomento à produção agroecológica e às economias de base comunitária, com apoio técnico e financiamento público, especialmente em comunidades tradicionais; e Garantia de participação política das populações atingidas nas decisões sobre políticas ambientais, com cadeiras reservadas para representantes desses grupos em conselhos e conferências.
“Chico Mendes é um símbolo da luta pela preservação ambiental com justiça social. Seu legado mostra que não existe cuidado com o planeta sem cuidado com as pessoas que vivem a partir da terra. O Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular reconhece que os impactos das mudanças climáticas não são neutros: atingem mais fortemente quem já vive nas margens da sociedade. Essa proposta busca reparar essas desigualdades históricas, garantindo dignidade, infraestrutura e protagonismo às comunidades mais afetadas. É um plano que valoriza os saberes tradicionais, fortalece os laços comunitários e forma uma nova geração de líderes ambientais nas periferias do Brasil. Com essa política, o Brasil poderá enfrentar a crise climática com justiça, memória, equidade e participação popular”, escreveu o baiano na justificativa de seu projeto.
Rampa
Conforme a programação oficial, a imersão no Senado dura uma semana. No primeiro dia, João Pedro subiu a rampa do Congresso para, junto com outros estudantes que representam os outros estados brasileiros e o Distrito federal, tomar posse do mandato. Eles foram recebidos pelo senador Paulo Paim (PT-RS), presidente do Conselho Jovem Senado. Receberam uma medalha e foram conhecer o Plenário, local onde acontecem as sessões e votação de projetos. Ali, com a participação do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) ocorreu a escolha da Mesa Diretora do programa. Ao longo da tarde, os jovens senadores participaram de atividades nas comissões temáticas do Senado. O programa tem duração total de cinco dias, terminando nesta sexta-feira (22).
João Pedro, que esteve acompanhado do professor de Biologia, Rafael da Silva Santos, orientador da sua redação, declarou que participa de todos os projetos da SEC e que está realizando um sonho “E isso só foi possível graças à qualidade da escola pública onde estuda. Já trabalhávamos o tema da crise climática na escola desde 2024. Então, peguei tudo o que estudei e apliquei na redação”, contou. O estudante também pontuou que esta não é a primeira experiência política dele, lembrando que é presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual de Mutuípe.
“A educação transforma. Transformou a minha vida. O recado que dou a outros estudantes da rede pública é que acreditem na escola”, disse. Ele acrescentou: “Façam sempre o melhor, façam tudo com dedicação que as coisas acontecem, uma hora vai”.
Quem também acompanhou a posse de João Pedro foi a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria, Iana Sara. Ela destacou a importância do Programa Jovem Senador para a formação cidadão dos estudantes. “É uma iniciativa muito importante do Senado que a gente engaja bastante na Bahia. No Estado, também temos o Programa Deputado Jovem Baiano e o Programa Deputado Jovem Universitário. São diversas ações unificadas para fortalecer o protagonismo estudantil”, afirmou.
Ascom/SEC.
O Jovem Senador é uma iniciativa anual do Senado que visa oferecer a estudantes do Ensino Médio da rede pública uma experiência de imersão no processo legislativo brasileiro para promover a educação política e estimular o exercício da cidadania entre os jovens. João Pedro foi o eleito da Bahia depois de passar por um processo de seleção que analisou a redação de 3,6 mil inscritos, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).
O tema da redação foi a crise climática. Trata-se do mesmo projeto de lei que vai levar às comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos do Senado. O baiano propõe a criação do Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular, dentro da política nacional focada na reparação ambiental e no fortalecimento das comunidades que resistem às injustiças climáticas. O plano se estrutura em cinco eixos principais: Mapeamento participativo dos territórios vulneráveis (favelas, quilombos, comunidades indígenas e periféricas) para identificar riscos climáticos e demandas locais; Investimentos em infraestrutura: saneamento básico de qualidade, moradias seguras, reflorestamento comunitário e acesso à água potável; Fomento à produção agroecológica e às economias de base comunitária, com apoio técnico e financiamento público, especialmente em comunidades tradicionais; e Garantia de participação política das populações atingidas nas decisões sobre políticas ambientais, com cadeiras reservadas para representantes desses grupos em conselhos e conferências.
“Chico Mendes é um símbolo da luta pela preservação ambiental com justiça social. Seu legado mostra que não existe cuidado com o planeta sem cuidado com as pessoas que vivem a partir da terra. O Plano Chico Mendes de Justiça Climática Popular reconhece que os impactos das mudanças climáticas não são neutros: atingem mais fortemente quem já vive nas margens da sociedade. Essa proposta busca reparar essas desigualdades históricas, garantindo dignidade, infraestrutura e protagonismo às comunidades mais afetadas. É um plano que valoriza os saberes tradicionais, fortalece os laços comunitários e forma uma nova geração de líderes ambientais nas periferias do Brasil. Com essa política, o Brasil poderá enfrentar a crise climática com justiça, memória, equidade e participação popular”, escreveu o baiano na justificativa de seu projeto.
Rampa
Conforme a programação oficial, a imersão no Senado dura uma semana. No primeiro dia, João Pedro subiu a rampa do Congresso para, junto com outros estudantes que representam os outros estados brasileiros e o Distrito federal, tomar posse do mandato. Eles foram recebidos pelo senador Paulo Paim (PT-RS), presidente do Conselho Jovem Senado. Receberam uma medalha e foram conhecer o Plenário, local onde acontecem as sessões e votação de projetos. Ali, com a participação do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) ocorreu a escolha da Mesa Diretora do programa. Ao longo da tarde, os jovens senadores participaram de atividades nas comissões temáticas do Senado. O programa tem duração total de cinco dias, terminando nesta sexta-feira (22).
João Pedro, que esteve acompanhado do professor de Biologia, Rafael da Silva Santos, orientador da sua redação, declarou que participa de todos os projetos da SEC e que está realizando um sonho “E isso só foi possível graças à qualidade da escola pública onde estuda. Já trabalhávamos o tema da crise climática na escola desde 2024. Então, peguei tudo o que estudei e apliquei na redação”, contou. O estudante também pontuou que esta não é a primeira experiência política dele, lembrando que é presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual de Mutuípe.
“A educação transforma. Transformou a minha vida. O recado que dou a outros estudantes da rede pública é que acreditem na escola”, disse. Ele acrescentou: “Façam sempre o melhor, façam tudo com dedicação que as coisas acontecem, uma hora vai”.
Quem também acompanhou a posse de João Pedro foi a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria, Iana Sara. Ela destacou a importância do Programa Jovem Senador para a formação cidadão dos estudantes. “É uma iniciativa muito importante do Senado que a gente engaja bastante na Bahia. No Estado, também temos o Programa Deputado Jovem Baiano e o Programa Deputado Jovem Universitário. São diversas ações unificadas para fortalecer o protagonismo estudantil”, afirmou.
Ascom/SEC.
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.