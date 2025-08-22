Desenvolvimento: Robotic Software
Confira Vagas de emprego para esta sexta feira em Jequié
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com implantação de PGR, PCMAT, gestão de riscos e de EPI e EPC
01 VAGA
VENDEOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e habilidade com redes sociais
04 VAGAS
PROMOTOR DE VENDAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS com vendas
01 VAGA
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
Ensino médio incompleto
Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D
02 VAGAS
MECANICO DE VEÍCULOS
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA VEICULAR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
ELETRICISTA VEICULAR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
BORRACHEIRO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
02 VAGAS
SOLDADOR ELETRICO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
EMPACOTADOR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
OPERADOR DE BITONEIRA
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
PADEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
01 VAGA
FORNEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
02 VAGAS
