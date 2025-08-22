Confira Vagas de emprego para esta sexta feira em Jequié

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com implantação de PGR, PCMAT, gestão de riscos e de EPI e EPC

01 VAGA

VENDEOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e habilidade com redes sociais

04 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS com vendas

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino médio incompleto

Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D

02 VAGAS

MECANICO DE VEÍCULOS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA VEICULAR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

ELETRICISTA VEICULAR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

SOLDADOR ELETRICO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

EMPACOTADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE BITONEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

PADEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

