Bombeiros finalizam ocorrência de combate a incêndio em casa e encontram corpo carbonizado em imóvel, em Jaguaquara

O Corpo de Bombeiros finalizou a ocorrência de incêndio em uma casa localizada na Rua Prefeito João Andrade, bairro Casca, em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá e, infelizmente, o caso terminou de forma trágica.

A ocorrência, que inicialmente não apontava vítima registrou a morte do morador do imóvel, Valdemir de Jesus Mota, que estava no na cozinha da casa e teria sido encontrado carbonizado pelos bombeiros militares da 2ª Cia do 8º BBM quando os profissionais conseguiram ter acesso ao cômodo. Valdemir tinha 43 anos e deixa 03 filhos.

Conforme fontes do BMF no local o homem enfrentava problemas com alcoolismo, depressão e teria sido vítima de espancamento recentemente, teve a casa invadida. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil através da Delegacia Territorial de Jaguaquara e Polícia Técnica de Jequié estiveram no local, o corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. As causas do incêndio serão apuradas. Informações e Foto: Marcos Frahm/BMF

