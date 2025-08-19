Certificação SIM agrega valor e impulsiona vendas de produtos de agroindústrias familiares da Bahia

A implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) vem transformando a realidade de agroindústrias familiares baianas, especialmente aquelas que produzem alimentos de origem animal. Já são mais de 1.200 produtos e 230 agroindústrias certificadas em todo o estado até este mês de agosto.

A certificação garante o cumprimento das boas práticas exigidas pelas normas de vigilância sanitária e segurança alimentar, o que resulta em agregação de valor e expansão da comercialização. Entre os produtos certificados estão queijos, mel, cortes especiais de carnes e iogurtes.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e 28 consórcios públicos intermunicipais de toda a Bahia.

Um dos exemplos de impacto é a Associação dos Agricultores da Comunidade de Fundão dos Cardoso, que mantém uma unidade de beneficiamento de produtos das abelhas. Com o SIM, a organização passou a acessar mercados institucionais e convencionais, ampliando a renda das famílias apicultoras. Tanto a certificação quanto a implantação da unidade de beneficiamento são resultado da parceria entre a CAR e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim.

Segundo Gilvaldo Neves Silva, presidente da Associação, o investimento foi muito relevante. “Essa unidade de beneficiamento de mel é um empreendimento que vai beneficiar muitos produtores da região e, com o mel certificado pelo SIM, temos valor agregado ao nosso produto, que é da agricultura familiar, de qualidade e com os padrões de higiene. Assim, podemos comercializar nos mercados da região.”

SUSAF Bahia

O avanço da certificação ganhou ainda mais força com a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-BA), que permite que os alimentos certificados ultrapassem os limites do município ou território e sejam comercializados em todo o estado.

No Território do Sisal, o SIM foi implantado em parceria com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal), o que possibilitou diversos empreendimentos qualificar e ampliar sua produção. Um dos exemplos é a Granja As Coleguinhas, que desde o início buscou a certificação junto aos órgãos competentes para comercializar ovos em outros municípios, com mais segurança e credibilidade.

De acordo com Manuela de Oliveira Mendes, representante da Granja As Coleguinhas, a partir do SIM/Consisal, a granja alcançou a certificação do SUSAF que já está em processo de migração para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI). “Todo pequeno produtor precisa procurar a Secretaria de Agricultura da sua região e o Consórcio para obter o registro, porque estamos falando de alimento. É segurança tanto para quem produz quanto para o consumidor.”

Outro exemplo é a Associação Saguim, de Monte Santo, que administra uma unidade de beneficiamento de mel instalada na comunidade e que também recebe investimentos da CAR. Rodrigo Nascimento, presidente da Associação, destacou a importância da certificação. “O mel, que já era produzido com base em práticas agroecológicas e sustentáveis, agora é devidamente certificado. Seguimos rigorosamente as práticas de higiene e os cuidados exigidos pelas normas de vigilância.” Informções e Foto: ASCOM/GOVBA

