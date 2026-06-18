Prefeitura de Jequié divulga normas de acesso e lista de itens permitidos e proibidos no circuito do São João 2026

Com vistas à operacionalização da segurança e à garantia da mobilidade do público durante o São João 2026, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, seguindo orientação das forças de segurança e de salvamento, publicou nesta quarta-feira, 17, uma portaria com as normas de acesso e a relação de itens permitidos e proibidos no circuito dos festejos juninos. A medida integra um conjunto de ações preventivas voltadas ao bem-estar da população, assegurando mais organização, fluidez e segurança para forrozeiros e visitantes nas áreas internas do evento.

De acordo com o que foi determinado pela Secretaria de Cultura e Turismo, está proibida a venda, a entrada, a circulação e o consumo de bebidas em recipientes de vidro; está vedada a entrada de caixas de som portáteis, fogos de artifício, sprays inflamáveis, capacetes e guarda-chuvas; não será permitida a entrada de coolers, caixa térmica e similares, pois dificultam as rotas de passagem das equipes de primeiros-socorros; só será admitido o consumo de alimentos mediante o uso de material plástico descartável, como pratos, facas, garfos e objetos semelhantes em material plástico descartável.

Conforme estabelecido pelas forças de segurança e de salvamento, segue proibida a comercialização de alimentos em espeto de madeira ou outro material perfurocortante; e os permissionários dos quiosques e estabelecimentos comerciais devem disponibilizar extintores e demais equipamentos contra incêndio, tanto nos espaços comerciais da Praça Rui Barbosa, bem como nas barracas temporárias da Praça da Bandeira, Avenida Alves Pereira, Rua Félix Gaspar, Rua Gerônimo Sodré e adjacências, durante o período dos festejos juninos.

Comentários no Facebook:

Comentários