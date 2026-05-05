Com anúncio de novas atrações, prefeito de Jequié lança programação do Melhor São João da Bahia 2026

A noite de ontem segunda-feira, 4, marcada por muita animação, música e bastante expectativa com o lançamento da programação do Melhor São João da Bahia, o São João de Jequié 2026, evento realizado pela Prefeitura de Jequié através da Secretaria de Cultura e Turismo. Estiveram presentes o prefeito de Jequié, Flávio Santana, o Flavinho; a primeira-dama e secretária de Saúde, Mariana Oliva; o deputado federal, Leur Lomanto; o deputado estadual, Hassan Iossef; o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; demais secretários municipais; o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel, Cristiano Silva Mendes Gouveia; demais comandantes e membros das forças de segurança; o vereador Emanuel Campos Silva, o Tinho de Waldeck; demais vereadores; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Luzimar Mota; a representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Carolina Ferreira; o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Jequié (SICOMÉRCIO), Renildo Neri da Silva; empresários, profissionais da imprensa, jornalistas e comunicadores da internet.

O lançamento contou com shows do sanfoneiro Gilson Prates, Rosy Banda, Sid Saad, Bruna Cascais, Marcos Fatel, Matheus Ferraz e Leo Sans, que animaram o público com clássicos do forró, xote, baião, numa grande celebração da cultura nordestina. Durante o evento, o prefeito de Jequié, Flávio Santana, o Flavinho, apresentou detalhamento da estrutura dos festejos juninos e, ao lado dos representantes das entidades da indústria e do comércio. O tenente-coronel Cristiano Silva Mendes Gouveia, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar e demais membros das forças de segurança tratou sobre a operacionalização e os serviços de monitoramento que serão executados nos circuitos da festa.

O ponto alto do lançamento foi a divulgação das novas atrações que vão animar a festa: Unha Pintada, banda que destacou-se no arrocha com foco no romantismo e na sofrência; Tarcísio do Acordeon ganhou projeção nacional ao modernizar o forró com piseiro e vaquejada; Adelmário Coelho, que consolidou-se cantando o forró tradicional ao longo de décadas; Iguinho e Lulinha, representantes da nova geração com músicas populares e bem animadas; o cantor Eduardo Costa, com seu estilo sertanejo romântico com forte apelo emocional; o forró das antigas, com a banda Limão com Mel, que marcou gerações; o cantor Felipe Amorim, artista famoso pelo show que une modernidade e emoção; Natanzinho Lima, cantor com repertório musical dos mais conhecidos pelo público jovem; e, mantendo a tradição, o cantor Luiz Caldas, consagrado nos festejos juninos de Jequié.

Os festejos, que se iniciam a partir do dia 14 de junho indo até o dia 24 do mesmo mês, prometendo agitar o público e celebrar a cultura nordestina com muita música, grandes espetáculos musicais e tradição. Informações e Foto: SECOM PMJ

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