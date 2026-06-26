EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de

Jequié/BA, sob protocolo nº 10007, com os seguintes dados: REQUERENTE: MARCOS DO ESPIRITO SANTO

SILVA, brasileiro, maior, capaz, gerente de vendas, RG nº 0862691940 SSP/BA, CPF nº 926.188.475-04, casado

em 15/05/2011 com Rosane dos Santos Silva, brasileira, maior, capaz, RG nº 0422676764 SSP/BA, CPF nº

418.291.155-53, ambos residentes e domiciliados na Rua L, Urbis IV, nº 28ª, bairro Espírito Santo, em

Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano situado a Rua L, nº 28 A, integrante da URBIS IV, bairro

Espírito Santo, nesta cidade de Jequié-Bahia, consistente de um imóvel residencial com dois pavimentos, com

área construída de 199,39m², sendo a área total do terreno de 175,43m², com inscrição imobiliária nº

01034740300001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor, CRT:

67421628568, ART: CFT2403470411, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 11.911, Livro 2-AS. MODALIDADE DE

USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, Pelo presente edital,

cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de Usucapião

Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita

diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias corridos

contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo

previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações

sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça Coronel João Borges, nº 01, Térreo,

Centro, Jequié/BA. 15 de junho de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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