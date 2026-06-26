Polícia Civil prende investigado por estuprar a própria filha de 5 anos

Em uma ação rápida nesta sexta-feira (26), a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Ipiaú, efetuou a prisão de um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é a própria filha do suspeito, uma criança de apenas 5 anos de idade.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por volta das 14h, após um intenso trabalho de investigação e diligências para a localização exata do alvo.

De acordo com as informações oficiais da Delegacia Territorial, o pedido de prisão foi baseado nos robustos elementos de prova colhidos ao longo do Inquérito Policial. Diante da gravidade dos fatos apresentados pela autoridade policial, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do investigado para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

“A Polícia Civil da Bahia reafirma seu compromisso intransigente no combate à violência contra vulneráveis e na apuração rigorosa de crimes que chocam a sociedade”, destacou a instituição em nota.

O preso agora se encontra à disposição da Justiça, onde responderá pelo crime tipificado no Código Penal Brasileiro. Por envolver uma menor de idade, o caso corre sob segredo de Justiça para preservar a identidade da criança. Informações: SITE GIRO IPIAÚ

Comentários no Facebook:

Comentários