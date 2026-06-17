EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, protocolo nº 101588, com os seguintes dados: REQUERENTE: MIRIAN BOMFIM BRANDÃO, brasileira, maior, capaz, aposentada, solteira, RG nº 0205583334 SSP/BA, CPF nº 451.481.205-68, residentes e domiciliada na Rua quinze de novembro, 236, bairro centro em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel localizado na Rua Quinze de novembro, nº 236, bairro Centro, nesta cidade de Jequié Bahia, consistente de um imóvel residencial, constituída de um pavimento, com área construída de 130,65m² e área total do terreno de 212,01m², com inscrição imobiliária nº 0101032024001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado por Emerson Santos da Silva, CFT-B Nº 6742162856-8, TRT Nº CFT2504590376. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:

14.377, Livro 3-AD MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado, FLORENTINO JOSÉ FERREIRA, na qualidade de proprietário tabular E PAULO DA SILVA BITTENCOURT, CPF: 007.856.955-91, ou seus herdeiros na qualidade de confrontante para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. 17 de junho de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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