Ao lado de Zé Cocá e Hassan, prefeito Flavinho recepciona delegação italiana e reforça laços históricos entre Jequié e Trecchina

O prefeito de Jequié, Flávio Santana, o Flavinho, recepcionou nesta quinta-feira (11) a delegação oficial de Trecchina, na Itália, que cumpre agenda institucional e cultural no município até domingo, 14. Estiveram presentes o ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá; o deputado estadual, Hassan Iossef; o prefeito de Trecchina, Fabio Marcante; a primeira-dama, Maria Rosária; o vice-prefeito, Giacomo D’Imperio; o presidente do Conselho Municipal, Antonio Casella; a assessora Anna Cresci; além de autoridades locais.

A programação foi iniciada com visita à Rua Trecchina e inauguração de um painel dedicado à história da imigração italiana em Jequié.

A visita celebra a histórica irmandade entre Jequié e Trecchina, cidades ligadas pela imigração italiana iniciada no final do século XIX. Os trechinenses tiveram papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município, fundando os primeiros empreendimentos comerciais e contribuindo para a reconstrução da cidade após a enchente de 1914.

Durante a estadia, a comitiva italiana visitará importantes equipamentos históricos, culturais e turísticos, como a Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, o Centro de Abastecimento Vicente Grillo, o Mirante da Sereia e propriedades rurais ligadas à presença italiana na região. A agenda também contempla participação nos festejos de Santo Antônio de Pádua, na abertura da Vila Junina e em ações voltadas ao fortalecimento do intercâmbio cultural, educacional e turístico entre os dois municípios.

Para o prefeito Flávio Santana, a visita representa um marco no fortalecimento das relações entre Jequié e Trecchina.

“Receber a delegação de Trecchina é motivo de grande alegria e honra para o nosso município. Estamos celebrando uma amizade histórica que atravessa gerações e reafirma o compromisso de ampliar as oportunidades de intercâmbio cultural, educacional e turístico entre os nossos povos”, destacou o prefeito de Jequié, Flavinho.

Comentários no Facebook:

Comentários