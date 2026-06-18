Sucesso de público em Jequié, Luiz Caldas volta ao São João da Bahia neste final de semana

Responsável por revolucionar o cenário musical brasileiro ao criar a axé music, Luiz Caldas é uma das atrações confirmadas da programação de São João na Bahia. No próximo domingo (21/06), o artista sobe ao palco da Praça da Bandeira, às 18h, em Jequié, para um show gratuito que promete reunir diferentes gerações ao som de sucessos que marcaram sua trajetória e a história da música brasileira.

Com mais de quatro décadas de carreira, Luiz Caldas é um dos artistas mais influentes da cultura baiana e um dos grandes responsáveis por levar a música da Bahia para o Brasil e o mundo. Reconhecido pela inovação e pela mistura de ritmos, o cantor, compositor e multi-instrumentista chega a Jequié com um repertório que reúne clássicos de sua trajetória e canções que evidenciam sua versatilidade, reforçando seu legado como um dos maiores nomes da música popular brasileira.

A apresentação em Jequié reforça a forte ligação do artista com as tradições culturais da Bahia e integra a programação dos festejos juninos de 2026. Presença constante no São João de Jequié desde 2022, Luiz Caldas se consolidou como uma das atrações mais aguardadas pelo público a cada edição da festa, reunindo milhares de fãs e mantendo uma relação especial com o evento. O show promete um espetáculo marcado por energia, história e celebração da música nordestina. Informações e Foto: Site Jequié Repórter

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