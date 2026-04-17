Prefeitura de Jequié leva serviços da assistência social e TJ-BA disponibiliza emissão de documentos civis a moradores de Florestal

Moradores do distrito de Florestal receberam, nesta quarta-feira, 15, a ação Social na Comunidade, promovida pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. A iniciativa foi realizada em parceria com a Semana Nacional do Registro Civil, intitulada “Registre-se!”, coordenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio da Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial. Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o gestor do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Emerson Nery; a gestora de Proteção Social Básica, Suélen Pereira; além de servidores do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Ofício Sede.

A ação itinerante teve como objetivo facilitar o acesso da população aos diversos serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), incluindo atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), emissão do ID Jovem, sob coordenação da Diretoria da Juventude; a equipe de abordagem social; a atualização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família (CadÚnico/NIS); além de orientações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Núcleo de Atendimento às Mulheres (NAM).

Como parte da mobilização da Semana Nacional do Registro Civil, foram realizadas emissões de segunda via das certidões de nascimento e casamento, voltadas à população em situação de vulnerabilidade social, beneficiando dezenas de moradores da localidade. Para a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, a ação representa um importante passo na garantia de direitos e no fortalecimento da cidadania, possibilitando o acesso a políticas públicas e serviços essenciais.

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