Defensoria Pública dará plantão em Jequié e outras sete cidades durante o São João

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) volta a marcar presença nos principais polos de celebração do interior baiano com a campanha “Forró de Direitos: Nesta festa, todo mundo tem lugar”. O plantão especial será entre os dias 19 e 29 de junho, com ações voltadas à proteção de mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, trabalhadores informais, catadores(as) de materiais recicláveis e demais públicos que demandem orientação e garantia de direitos durante os festejos.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho retomado pela Defensoria no ano passado, quando a instituição voltou a atuar de forma estruturada durante o período junino, levando orientação jurídica, ações educativas e monitoramento de direitos para milhares de pessoas, tendo alcançado cerca de 51 mil pessoas durante a festa junina anterior.

Em 2026, a atuação mantém equipes posicionadas estrategicamente em polos tradicionais do São João e do São Pedro, onde circulam milhões de moradores, turistas e trabalhadores ao longo das festividades. O plantão ocorrerá nos municípios de Amargosa, Irecê, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Itabuna e Ipiaú.

A campanha deste ano se inspira em uma das características mais marcantes do forró: a capacidade de reunir pessoas de diferentes origens, idades e condições em um mesmo espaço de convivência. A proposta é reforçar que os direitos também devem alcançar todas as pessoas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade.

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