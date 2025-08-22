Jovem morto a tiros as margens da BR 330

A violência voltou a fazer vítima na região. No início da noite de ontem quinta-feira (21), o jovem Thiago Souza Santos, de 17 anos, foi assassinado a tiros na saída da Fazenda Maia, às margens da BR-330, trecho que liga Ipiaú a Barra do Rocha, onde a vítima residia com a família.

Thiago participava de uma partida de futebol na fazenda e, ao deixar o local acompanhado de amigos em direção a Barra do Rocha, foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta. O passageiro se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A maioria dos tiros atingiu a cabeça do jovem.

A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia. Após a execução, os criminosos fugiram pela BR-330. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil irá investigar a autoria e motivação do homicídio. Informações e Foto: SITE GIRO IPIAÚ

Comentários no Facebook:

Comentários