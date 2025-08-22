Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado ontem quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 – 37 – 38 – 46 – 52 – 55.

10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada

1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Informações e Foto: SITE AGÊNCIA BRASIL

Comentários no Facebook:

Comentários