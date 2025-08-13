Desenvolvimento: Robotic Software
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por crime de ameaça a mulher com emprego de arma de fogo
A Polícia Civil da Bahia, por meio da equipe policial da Delegacia Territorial de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar de número 8000648-57.2025.8.05.0160, oriundo da Vara Criminal de Maracás, expedido em razão de notícia-crime consistente na ocorrência de ameaças contra mulher, em situação de violência doméstica e familiar, mediante emprego de arma de fogo.
”Franqueada a entrada no imóvel do investigado J.C.M.B. pela própria vitima, a equipe logrou êxito em localizar e apreender uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, contendo 06 munições intactas.
O investigado, no entanto, não se encontrava no local e nas imediações.
A Polícia Civil, em mais uma ação, reforça seu compromisso no combate frontal à posse ilegal de armamento de fogo e à violência doméstica e familiar contra a mulher”, diz a 9ª Coorpin de Jequié através de nota pública.
Informações e Foto: Marcos Frahm/BMF
