Familiares realizara protesto cobrando justiça por morte de adolescente na BR 330

Familiares e amigos de Maria Eduarda Reis Barbosa, conhecida como Duda, de 17 anos, estão organizando uma manifestação para cobrar justiça pela morte da adolescente, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 13 de outubro, na BR-330, em frente ao aeródromo de Ipiaú. O protesto está marcado para o próximo domingo (1º de novembro), às 8h, na Vila Esperança, bairro onde a jovem morava.

De acordo com familiares, o acidente aconteceu quando o motorista de um Fiat Siena teria realizado uma conversão na rodovia, provocando a colisão com a motocicleta em que estavam Duda e seu namorado, Gabriel. Ainda segundo a família, o condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, e mesmo sendo contactado posteriormente, não manifestou interesse em apoiar a família.

Maria Eduarda sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde permaneceu internada. Apesar dos esforços médicos, a adolescente não resistiu e faleceu no dia 24 de outubro, onze dias após o acidente.

A morte da jovem causou comoção entre familiares e amigos, que agora se mobilizam para cobrar a apuração das circunstâncias do acidente e a responsabilização de quem tenha provocado a tragédia. Duda deixou um filho de apenas 11 meses.

“Uma mãe perdeu sua filha, e um filho perdeu sua mãe. Queremos justiça pela vida de Maria Eduarda”, destaca a mensagem de um card divulgado nas redes sociais para convocar a população a participar da manifestação.

O protesto pretende reunir familiares, amigos e moradores de Ipiaú em um ato de homenagem à adolescente e de cobrança por justiça. A família espera que o caso seja devidamente esclarecido e que as responsabilidades sejam apuradas pelas autoridades competentes. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

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