Prefeito de Jequié inaugura quadra coberta para estudantes da Escola Adelaide Rodrigues e do Centro Educacional Senador João Calmon

A manhã desta quarta-feira, 21, foi marcada por alegria e animação no bairro Mandacaru, com a inauguração da quadra poliesportiva coberta que atenderá aos estudantes da Escola Adelaide Rodrigues e do Centro Educacional Senador João Calmon. A entrega, realizada pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, faz parte da programação que celebra os 129 anos de aniversário da cidade. Participaram da solenidade o prefeito Flávio Santana, o Flavinho; o ex-prefeito Zé Cocá; a secretária de Educação, Elvia Sampaio; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; os vereadores Ladislau Bulhões, o Bui, líder do Governo na Câmara; Daubti Rocha, o Colorido; José Augusto de Aguiar, o Gutinha; Maria Aparecida Souza, Pró Cida; demais secretários municipais, vereadores, gestores escolares, professores, alunos e integrantes da comunidade.

Instalada em uma área entre as duas instituições de ensino, a quadra foi projetada para atender às atividades esportivas e pedagógicas dos estudantes, além de oferecer um espaço adequado para ações de integração comunitária. A estrutura recebeu cobertura metálica, alambrado e sistema de iluminação em LED, proporcionando melhores condições de uso e mais conforto para a realização das atividades. O equipamento também conta com vestiários e sala para armazenamento de materiais esportivos, ampliando a funcionalidade do espaço e as possibilidades de utilização pelas unidades escolares. A quadra dispõe ainda de tabelas para basquete, traves para futsal e vôlei, além de piso apropriado e demarcação das linhas esportivas, permitindo a realização de diferentes modalidades. Informações e Foto: SECOM PMJ

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