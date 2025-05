Em Jequié (BA), PRF prende mulher que se passava por médica na BR-116

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de uma mulher que se passava por médica. A ocorrência foi registrada no km 677 da BR-116, no município de Jequié, sudoeste baiano.

Durante uma fiscalização de rotina, por volta das 13h, a equipe da PRF abordou um veículo Mercedes-Benz 515, de cor branca. Na condução estava um homem e, na posição de passageira, uma mulher que prontamente se identificou como médica, apresentando um número de CRM e documentos digitais em nome de outra pessoa.

A equipe solicitou a comprovação oficial da identidade, por meio de aplicativos com autenticação digital ou registro junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB). Diante do pedido, a passageira admitiu não ser a pessoa que alegava e confessou que não possuía formação médica.

Em novos questionamentos, a mulher revelou sua verdadeira identidade, sendo residente em Feira de Santana (BA), e afirmou atuar informalmente na área de medicina do trabalho. O condutor do veículo, que alegou trabalhar com a suposta médica desde 2022, afirmou desconhecer a verdadeira identidade da passageira.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. Ela foi encaminhada, ilesa e sem uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil de Jequié, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

