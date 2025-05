Sesab contratará 3.778 profissionais para reforço da assistência

A Bahia ganhará um reforço na assistência à saúde com a contratação de 3.778 novos profissionais que será feita pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Todos passaram pelo Processo Seletivo REDA, que incluiu a realização de prova escrita e avaliação de títulos. Eles atuarão em unidades de saúde estaduais tanto da capital quanto no interior do estado.

O resultado do processo seletivo foi publicado nesta quinta-feira (15) pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), empresa responsável pelo certame. Os resultados estão disponíveis no site da empresa ([www.idcap.org.br]www.idcap.org.br) e na aba de processos seletivos do site da Sesab ( https://www.saude.ba.gov.br/sobre-a-sesab/processosseletivos-reda/ ).

Serão contratados 2.630 profissionais do Grupo Saúde (1.451 nível técnico e 1.179 nível superior) para 15 funções (Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia, Técnico em Patologia Clínica, Assistente Social, Biólogo, Enfermeiros, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Sanitarista e Terapeuta Ocupacional). Os demais 1.148 são do Grupo Administrativo (802 de nível médio e 346 de nível superior) para 02 funções (Técnico Nível Médio e Técnico Nível Superior).

Todos os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Convocação

Com a divulgação do resultado definitivo, serão publicadas, no Diário Oficial do Estado convocações gradativas até se atingir o total da contratação para todas as vagas previstas no edital. As convocações obedecerão à ordem de classificação dos candidatos desde que considerados aptos na verificação dos requisitos exigidos para participação no certame e para o exercício do cargo/formação.

Os candidatos convocados, além de cumprirem os requisitos do cargo, deverão realizar a entrega dos documentos previstos no edital e conforme estabelecerem as convocações expedidas pela Sesab.

Fotos: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Comentários no Facebook:

Comentários