PRF apreende 10 kg de drogas escondidas em SUV durante abordagem em Nova Itarana

Por volta das 12h10, no km 566 da BR-116, em Nova Itarana (BA), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 10 quilos de entorpecentes durante fiscalização com foco no enfrentamento à criminalidade. A ação ocorreu após a abordagem de um Hyundai/Creta ocupado por dois homens.

Durante a entrevista, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeitas por parte da equipe. Diante da inconsistência das informações, foi realizada uma fiscalização avançada no veículo.

No interior das portas, os policiais encontraram sete tabletes de substância com odor e características de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 7 kg, além de cinco pacotes de skunk — droga derivada da maconha com alta concentração de THC — pesando cerca de 3 kg.

Os dois homens, que não apresentavam lesões e estavam em pleno gozo de suas capacidades físicas e mentais, foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Nova Itarana para adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

