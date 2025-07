PRF recupera motocicleta de luxo com registro de furto durante fiscalização em Jequié

Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização com foco no combate ao crime no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA), quando abordou uma carreta do tipo cegonha que transportava diversos veículos.

Durante a vistoria, os policiais identificaram uma motocicleta Suzuki GSX-R 750, de cor azul, que não possuía placa de identificação e apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores. Foi então realizado um procedimento de identificação veicular avançada, que confirmou tratar-se de um veículo com registro de furto ocorrido na cidade de Santos, no estado de São Paulo.

Questionado pela equipe, o condutor da cegonha informou que a motocicleta havia sido embarcada em São Paulo e teria como destino final o estado da Bahia. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jequié (BA) para os procedimentos legais cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários