Confira Vagas de emprego para esta sexta feira em Jequié

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS.

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

OPERADORA DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino fundamental completo

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino fundamental completo

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

10- VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e habilidade com informática

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

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