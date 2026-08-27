Desenvolvimento: Robotic Software
Confira Vagas de emprego para esta sexta feira em Jequié
VENDEDOR
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário
01 VAGA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS.
01 VAGA
CARPINTEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
OPERADORA DE CAIXA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
GARÇOM
Ensino fundamental completo
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino fundamental completo
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
10- VAGAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e habilidade com informática
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
SERVENTE DE OBRAS
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
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