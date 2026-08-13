Desenvolvimento: Robotic Software
Confira Vagas de emprego para esta sexta feira 14/08 em Jequié
AUXILIAR DE ENGENHARIA
A partir do Sétimo Semestre de Engenharia
Noção em Acompanhamento de Obras
01 VAGA
COZINHEIRO GERAL
Ensino Médio Completo
Experiência na Função (por mais ou menos seis meses)
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino Médio Completo
Experiência na Função de vendedor óptico
01 VAGA
MONITOR DE CFTV E ALARME
Ensino Médio Completo
Experiência ou Curso em Telemarketing
Conhecimentos Básicos em Informática
01 VAGA
FRENTISTA
Ensino Médio Incompleto
Experiência em Carteira
01 VAGA
AUXILIAR DE FORNEIRO
Ensino Fundamental Incompleto
01 VAGA
AUXILIAR DE MASSEIRO
Ensino Médio Incompleto
01 VAGA
AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO
Ensino Médio Completo
Experiência na Área
Disponibilidade para viajar
01 VAGA
MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Ensino Médio Completo
Experiência na Área
Disponibilidade para viajar
01 VAGA
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