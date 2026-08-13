Confira Vagas de emprego para esta sexta feira 14/08 em Jequié

AUXILIAR DE ENGENHARIA

A partir do Sétimo Semestre de Engenharia

Noção em Acompanhamento de Obras

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência na Função (por mais ou menos seis meses)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função de vendedor óptico

01 VAGA

MONITOR DE CFTV E ALARME

Ensino Médio Completo

Experiência ou Curso em Telemarketing

Conhecimentos Básicos em Informática

01 VAGA

FRENTISTA

Ensino Médio Incompleto

Experiência em Carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE FORNEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

01 VAGA

AUXILIAR DE MASSEIRO

Ensino Médio Incompleto

01 VAGA

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

Disponibilidade para viajar

01 VAGA

MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

Disponibilidade para viajar

01 VAGA

Comentários no Facebook:

Comentários