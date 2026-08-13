Feira de Saúde realizada no Bairro KM 03 pela Prefeitura de Jequié foi um sucesso

Com o objetivo de agilizar o acesso da população a consultas e exames especializados, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, realizou, nesta quinta-feira, 13, uma ação de saúde itinerante com diversos procedimentos e serviços de prevenção. A atividade aconteceu das 8h às 13h, na Unidade de Saúde da Família Isa Cléria Borges, no bairro KM 3 e estiveram presentes a secretária de Saúde, Mariana Oliva; a diretora da Assistência à Saúde, Marisna Gonçalves; além da equipe técnica da Secretaria de Saúde e da Unidade de Saúde da Família.

A iniciativa integra as estratégias da administração municipal de descentralização dos atendimentos, permitindo que os moradores tenham acesso a diferentes serviços em um único espaço, com mais comodidade e acolhimento. Durante a ação, foram ofertadas consultas com especialistas nas áreas de endocrinologia, pediatria, ginecologia, reumatologia, neurologia, urologia, psiquiatria, clínica geral e nutrição. A programação também contou com atendimento odontológico, realização de exames preventivos, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), atualização do calendário de vacinação, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia.

Para os atendimentos especializados, os usuários foram orientados a apresentar a requisição necessária, garantindo a organização e o encaminhamento adequado dentro da rede municipal. A secretária de Saúde, Mariana Oliva, reforça a importância dessas ações itinerantes para a ampliação do atendimento prestado à população. Informações e Foto: Secom PMJ

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