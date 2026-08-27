SEC convoca mais 88 professores aprovados em processo seletivo da Rede Estadual da Bahia

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (26), a convocação de mais 73 professores da Educação Básica e outros sete da Educação Profissional, aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido, respectivamente, pelos editais SEC/SUDEPE nº 13/2025 e 03/2025. Em outro processo, por meio do Edital SEC/SUDEPE nº 002/2026, a SEC convoca mais oito candidatos para o cumprimento da função de professor orientador de Estágio em Saúde. Esses profissionais irão reforçar o quadro de servidores da rede estadual, através do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Tanto os professores da Educação Básica como os da Educação Profissional, bem como os orientadores de Estágio em Saúde deverão entregar a documentação necessária ao ingresso às escolas da rede estadual no período de 26 de agosto a 8 de setembro. O vínculo contratual terá duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Diploma de formação compatível com a função, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos e certidões negativas são alguns dos documentos solicitados no edital. Inicialmente, os candidatos deverão enviá-los digitalizados para o e-mail [email protected] para uma análise preliminar conduzida pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Depois da etapa virtual, a documentação original precisará ser entregue presencialmente, acompanhada de cópias para conferência. Em Salvador, os convocados deverão comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nos horários das 8h30 às 11h e das 14h às 17h. Já os aprovados para atuar em municípios do interior deverão se dirigir aos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

A remuneração dos convocados será estabelecida de acordo com a classe e o nível correspondentes, previsto nos editais para os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos.

Ascom SECFoto ilustrativa: André Fofano

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