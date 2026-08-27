Jaguaquara: Hassan segue com prestígio após afastamento da prefeita, mantendo boa relação e deve ficar entre os mais votados

Mesmo após o afastamento político da prefeita Edione Oliveira (PT), o deputado estadual Hassan (PP), que disputa a reeleição, mantém forte presença e prestígio junto à população de Jaguaquara, maior colégio eleitoral do Vale do Jiquiriçá. A relação construída ao longo dos anos ultrapassa os limites da política institucional e se consolidou a partir da proximidade com lideranças, participação em eventos e presença constante no município. O parlamentar também conta, nos bastidores, com a simpatia e o apoio discreto de integrantes da gestão municipal, apesar do distanciamento político atualmente existente entre o deputado e grupo da prefeita.

A trajetória construída por Hassan em Jaguaquara permitiu ao deputado, em seu primeiro mandato solidificar sua base eleitoral e estabelecer vínculos com diferentes segmentos da sociedade local. Hassan tem ampliado sua circulação pelo município, participando de atividades e mantendo contato direto com lideranças e moradores, movimento que reforça sua presença no cenário político jaguaquarense. Atualmente, Hassan conta com o apoio público do ex-candidato a prefeito Raimundo do Caldo (PSD), da liderança comunitária Branco e dos vereadores Rodrigo do Caldo (PSD) e Bode da Saúde (PSB), este, mesmo integrando a base governista na Câmara não abriu mão da aliança com Hassan depois da ruptura do grupo com o deputado, que por decisão do padrinho político e ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), teve que trocar o Governo pelo grupo da oposição, optando pelo apoio a candidatura de ACM Neto (UB), com quem já teria marchado em 2022 e a prefeita decidiu por apoiar o ex-prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro (PT).

Batizado como Hassan de Zé Cocá, repetindo a denominação utilizada na eleição anterior, o deputado tende a transformar esse capital político em votos, mesmo que não seja o mesmo número de sufrágios obtidos nas eleições anteriores, mais de 08 mil votos, e consolidar o município como uma de suas principais bases eleitorais no território.

*Por Marcos Frahm / BMF

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