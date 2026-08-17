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EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS
Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião
no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de
Jequié/BA, protocolo nº 101588, com os seguintes dados: REQUERENTE: MIRIAN BOMFIM BRANDÃO,
brasileira, maior, capaz, aposentada, solteira, RG nº 0205583334 SSP/BA, CPF nº 451.481.205-68, residentes e
domiciliada na Rua quinze de novembro, 236, bairro centro em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel
localizado na Rua Quinze de novembro, nº 236, bairro Centro, nesta cidade de Jequié Bahia, consistente de um
imóvel residencial, constituída de um pavimento, com área construída de 130,65m² e área total do terreno de
212,01m², com inscrição imobiliária nº 0101032024001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado
por Emerson Santos da Silva, CFT-B Nº 6742162856-8, TRT Nº CFT2504590376. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:
14.377, Livro 3-AD MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo
presente edital, Pelo presente edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do
procedimento de Usucapião Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião,
apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo
legal de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não
apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial
de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça
Coronel João Borges, nº 01, Térreo, Centro, Jequié/BA, 17 de agosto de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA
BENEVIDES DUQUE.
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