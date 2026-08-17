EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de

Jequié/BA, protocolo nº 101588, com os seguintes dados: REQUERENTE: MIRIAN BOMFIM BRANDÃO,

brasileira, maior, capaz, aposentada, solteira, RG nº 0205583334 SSP/BA, CPF nº 451.481.205-68, residentes e

domiciliada na Rua quinze de novembro, 236, bairro centro em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel

localizado na Rua Quinze de novembro, nº 236, bairro Centro, nesta cidade de Jequié Bahia, consistente de um

imóvel residencial, constituída de um pavimento, com área construída de 130,65m² e área total do terreno de

212,01m², com inscrição imobiliária nº 0101032024001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado

por Emerson Santos da Silva, CFT-B Nº 6742162856-8, TRT Nº CFT2504590376. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:

14.377, Livro 3-AD MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo

presente edital, Pelo presente edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do

procedimento de Usucapião Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião,

apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo

legal de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não

apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial

de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça

Coronel João Borges, nº 01, Térreo, Centro, Jequié/BA, 17 de agosto de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA

BENEVIDES DUQUE.

Comentários no Facebook:

Comentários