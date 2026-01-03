Cinco vítimas do acidente na BA-545 em Jaguaquara são transferidas ao Hospital Geral Prado Valadares

Cinco das 07 vítimas do acidente do tipo capotamento envolvendo um automóvel VW Gol na Rodovia BA-545, trecho urbano do município de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, foram encaminhadas por ambulâncias ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, no Médio Rio de Contas.

Conforme informações anteriores publicadas pelo BMF, o acidente ocorrido no final da tarde teria ocorrido nas proximidades do Residencial Jardim das Flores, bairro São Jorge, quando o veículo retornava da área rural em direção a área urbana e, segundo relatos coletados pela reportagem no local, um dos pneus do Gol se soltou, provocando o acidente, cujas causas são apuradas pelos órgãos competentes.

No total, eram 07 pessoas no carro, um homem de prenome Fábio foi socorrido com fratura exposta, Wellington Lopes Mendes apresentava sangramento em cavidade oral, Valdenice Marques, reclamava de dores na região lombar, Diane Brito também reclamava de dores na face, esses foram os pacientes identificados depois de terem sido socorridos por profissionais de saúde, entre equipes do SAMU de Jaguaquara e Santa Inês e 3ª Cia do 8º Batalhão de Bombeiros Militar.

Os outros envolvidos foram socorridos populares, inclusive uma criança. Entre os feridos transferidos ao HGPV, um deles foi levado por uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Jequié. Também acionado para a ocorrência. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

