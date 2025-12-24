Mototaxista morre em acidente na BR 330

Um mototaxista morreu na noite desta terça-feira (23), às margens da BR-330, na saída de Ipiaú em direção ao município de Barra do Rocha. O acidente ocorreu nas proximidades do acesso ao Parque de Exposições José Thiara.

A vítima foi identificada como Henrique dos Santos Durões, de 24 anos, morador do distrito de Japomirim, no município de Itagibá. O corpo do jovem foi encontrado próximo a uma cerca, enquanto a motocicleta estava dentro do matagal, a cerca de cinco metros de distância. Até o momento não foi esclarecido o que provocou o acidente. No local não foi encontrado nenhum outro veículo ou animal ferido. A Polícia Militar está no local e acionou a equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizará os procedimentos periciais e encaminhará o corpo para o IML. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários