EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 99.173, com os seguintes dados: REQUERENTE: IVANILDO RODRIGUES MOTA, brasileiro, maior, capaz, empresário, RG nº 0493525556 SSP/BA, CPF nº 867.908.205-82, casado em 14/05/2005 sob o regime da comunhão parcial de bens com SIMEIA BARRETO MOURA SANTOS, brasileira, maior, capaz, administradora, RG nº 0763713015 SSP/BA, CPF: 973.027.595-53, residentes e domiciliados na rua Wilton Pimenta, nº 12, Caixa D’água, bairro Joaquim Romão, nesta cidade de Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote Urbano localizado na 2ª Travessa Everaldo Santos, bairro Pompílio Sampaio, nesta cidade de Jequié/Ba, identificado como lote 10 da quadra 20, integrante do Loteamento Boa Vista 2ª Etapa, com área total do terreno de 283,19m², sem edificação, com inscrição imobiliária nº 01040920040001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor, Emerson Santos da Silva, CRT-BR: 6742162856-8, TRT: CFT2404124333, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 15.276, Livro 2-AAF. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado ADELAIDE SOUZA SANTOS, na qualidade de proprietário tabular, CPF: 042.224.435, para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. 12 de dezembro de 2025. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES

