Deputado Hassan alerta motoristas para prevenir acidentes nas estradas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os meses de dezembro e janeiro, marcados por férias escolares, viagens e celebrações em família, é um dos períodos mais perigosos nas estradas, principalmente naquelas que não foram duplicadas, a exemplo da BR- 116. Preocupado com essa realidade, o deputado municipalista Hassan (PP) utiliza suas redes sociais para alertar os motoristas, visando evitar acidentes e salvar vidas.

“Infelizmente, conforme números informados pela PRF, de janeiro até o dia 12 de dezembro deste ano de 2025 as rodovias federais BR-324 e BR-116, foram palcos de 1.866 sinistros, que deixaram 2.130 feridos e causaram 175 mortes”, destaca Hassan, que desde o início do seu mandato parlamentar, em fevereiro de 2023, vem lutando pela duplicação da BR-116, com prioridade para o trecho da Serra do Mutum, entre Jaguaquara e Jequié.

Na BR-116 foram 961 acidentes, com 1.082 feridos e 115 vítimas fatais. Na BR-324 ocorreram 905 sinistros, que causaram ferimentos em 1.048 pessoas e 60 mortes. O legislador frisa que “se a duplicação da BR-116, da ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, estivesse concluída, muitos acidentes e perdas de vidas seriam evitadas”. E a PRF alerta que as BRs 116 e 324 continuam entre os trechos com maior número de acidentes, infrações e ocorrências de risco no estado, refletindo o intenso fluxo desses corredores importantes do transporte rodoviário.

Diante dessa realidade, o deputado, que rotineiramente faz o percurso Jequié-Salvador-Jequié e conhece de perto os perigos existentes dessas autopistas, recomenda: “é preciso cautela, respeitar as leis de trânsito, dirigir com atenção e não passar do limite de velocidade, usar o cinto de segurança, evitar ultrapassagens perigosas e lembrar que álcool e celular não combinam com direção”.

O deputado frisou que “é fundamental que os condutores planejem suas viagens, respeitem a legislação de trânsito e adotem postura responsável nas rodovias”. Hassan considerou muito importante a ‘Operação Rodovida’, que a PRF iniciou nesta quinta-feira (18), e prosseguirá até o Carnaval 2026, visando garantir a segurança viária.

Apontando a necessidade de atenção redobrada na BR-116, Hassan destacou um estudo recente da Fundação Dom Cabral (FDC), escola de negócios brasileira, com dados do Dnit e da PRF, que apontaram as BRs 116 e a 101, em primeiro e segundo lugares entre as 10 rodovias federais mais envolvidas em acidentes graves entre 2018 e 2024.

